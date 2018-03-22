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«Липецк» готовится изгнать Lifan со своей земли
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«Липецк» готовится изгнать Lifan со своей земли 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
«Особая экономическая зона »Липецк“» планирует расторгнуть соглашение с китайским автопроизводителем Lifan: азиатская компания не готова строить завод на территории России.
Разрыв соглашения между сторонами, по данным «Известий», произойдёт, если Lifan до конца текущего года не построит свой первый российский завод. Резидентное соглашение с ОЭЗ было заключено китайцами в 2015 году. Тогда же производитель должен был начать строительство завода мощностью 60 тыс. автомобилей в год. Объём инвестиций оценивался в $300 млн На данный момент в проект вложилась только российская сторона: к пустой площадке были подведены все необходимые инженерные коммуникации. Теперь «Липецк» выставил «Лифану» требования по дедлайну.
«В соглашении стоит подпись Lifan, соответственно, они несут ответственность за реализацию проекта. Если в течение 2018 года мы не увидим их на площадке, то участок будет предоставлен другому инвестору. В настоящий момент мы ведём переговоры с десятью компаниями», — пояснил Иван Кошелев.
По данным источника, Lifan не видит необходимости в строительстве завода в России. «Запускать фактическое строительство мы пока не планируем. Ждём, когда рынок более-менее отыграет в благоприятную сторону. Проектная мощность завода 60 тыс. автомобилей в год, у нас продажи — 20 тыс. автомобилей. Пока рынок не выйдёт на уровень 2014–2015 года, запускать завод смысла нет», — пояснил позицию китайцев официальный представитель компании Lifan в России Алексей Марченков.
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