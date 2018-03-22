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Столичных школьников проверят на знание культуры и традиций народов России
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Столичных школьников проверят на знание культуры и традиций народов России 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Этнографическая олимпиада впервые пройедт в столице 26 марта. На мероприятии школьники смогут узнать больше о народах России, а также об этнокультурном разнообразии Москвы.
"Итоги проведения в Москве Большого этнографического диктанта показали, что школьники отвечают на вопросы о культуре и традициях народов России хуже, чем представители других возрастных групп", — цитирует руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталя Сучкова портал мэра и правительства Москвы. В связи с такими результатами, было принято решение провести олимпиаду.
Заявить о желании участвовать в мероприятии можно на сайте до 15 апреля. Требуется предварительная регистрация.
Первый этап будет представлять из себя онлайн-тестирование. Кроме того, школьникам нужно будет поучаствовать в мероприятиях Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» или национальных праздниках и фестивалях, организованных при поддержке ведомства.
Тестирвание будет проходить до 15 апреля. В нем будет 40 олимпиадных заданий, на выполнение дадут 90 минут. Сдать тест нужно с первой попытки, есть возможность потренироваться на демоверсии.
Итог проходжения олимпиады сложится из баллов за тест и дополнительных оценок за участие в ациональных праздниках. Эта информация должна быть внесена до 15 мая.
Имена победителей олимпиады назовут на гала-концерте Московского детского фестиваля национальных культур «Мой дом — Москва» в День защиты детей, 1 июня.
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