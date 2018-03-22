Во время чемпионата мира в ростовских больницах задействуют волонтеров-переводчиков

Преодолеть языковой барьер иностранным туристам в ростовских больницах помогут волонтеры со знанием английского языка. Об этом журналистам сообщил замминистра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко.

— Все медицинские организации, которые будут участвовать в чемпионате мира, будут укомплектованы волонтерами, владеющими иностранными языками. Также мы постараемся максимально подготовить медперсонал, чтобы сотрудники понимали, о чем говорят иностранцы, — сообщил Ерошенко.

Он добавил, что на базе горбольницы № 4 создано отделение для оказания помощи людям в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оно рассчитано на 40 человек.