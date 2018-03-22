Ещё
Во время чемпионата мира в ростовских больницах задействуют волонтеров-переводчиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во время чемпионата мира в ростовских больницах задействуют волонтеров-переводчиков 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Преодолеть языковой барьер иностранным туристам в ростовских больницах помогут волонтеры со знанием английского языка. Об этом журналистам сообщил замминистра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко.
— Все медицинские организации, которые будут участвовать в чемпионате мира, будут укомплектованы волонтерами, владеющими иностранными языками. Также мы постараемся максимально подготовить медперсонал, чтобы сотрудники понимали, о чем говорят иностранцы, — сообщил Ерошенко.
Он добавил, что на базе горбольницы № 4 создано отделение для оказания помощи людям в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оно рассчитано на 40 человек.
Всего, по данным регионального Минздрава, в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Ростовской области закупили 40 машин скорой медицинской помощи, в том числе восемь реанимобилей. Медучреждения оснастили компьютерными и магнитно-резонансными томографами, аппаратами УЗИ и искусственной вентиляции легких.
161.ru: последние новости
Парки, которые станут краше: ростовчане выбрали зоны отдыха, которые благоустроят до конца года Родственники жертв авиакатастрофы в Ростове пошли в суд Больше и удобнее: на Дону закупают автобусы до Платова с Wi-Fi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии226
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах237
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет224
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки110
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение