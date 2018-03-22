Во время чемпионата мира в ростовских больницах задействуют волонтеров-переводчиков 

Преодолеть языковой барьер иностранным туристам в ростовских больницах помогут волонтеры со знанием английского языка. Об этом журналистам сообщил замминистра здравоохранения Ростовской области Андрей Ерошенко.
— Все медицинские организации, которые будут участвовать в чемпионате мира, будут укомплектованы волонтерами, владеющими иностранными языками. Также мы постараемся максимально подготовить медперсонал, чтобы сотрудники понимали, о чем говорят иностранцы, — сообщил Ерошенко.
Он добавил, что на базе горбольницы № 4 создано отделение для оказания помощи людям в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оно рассчитано на 40 человек.
Всего, по данным регионального Минздрава, в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Ростовской области закупили 40 машин скорой медицинской помощи, в том числе восемь реанимобилей. Медучреждения оснастили компьютерными и магнитно-резонансными томографами, аппаратами УЗИ и искусственной вентиляции легких.