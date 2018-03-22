Полиция Москвы разыскивает пропавшего 15‑летнего подростка

Столичные полицейские разыскивают без вести пропавшего 15-летнего Ивана Романова , сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное разыскивает пропавшего без вести Романова Ивана Андреевича 2002 года рождения, уроженца Москвы . 16 марта 2018 года в 17:00 он ушел из дома на Шипиловской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, волосы русые до плеч (каре). Был одет в длинную зеленую куртку до бедра, черные джинсы, темно-синие полукеды.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону 8 (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров — «112»).