Можайский центр электронного декларирования переименован в Зеленоградский ЦЭД

Можайский центр электронного декларирования в четверг официально сменил название на Зеленоградский ЦЭД, фактически работа должностных лиц в новых условиях началась уже с 17 января текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

«Два центра электронного декларирования (Можайский и Краснознаменский) переехали в основное здание Московской областной таможни в Зеленограде. На сегодняшний день в результате работы Зеленоградского ЦЭДа должностные лица уже выпустили 9749 деклараций на товары, что составляет 9,5% всего декларационного массива, выпущенного в Московской областной таможне», — говорится в сообщении.

Среднее время регистрации в марте 2018 года составляет 30 минут. За время работы Зеленоградского ЦЭДа уже взыскано 7,9 миллиона рублей таможенных платежей.

Главное преимущество работы подобных центров в том, что во время оформления электронной декларации товар может находиться в любой точке страны. Так, основная доля товаров, задекларированных в ЦЭД, фактически находятся на таможенных постах Московской областной таможни, Центрального и Дальневосточного таможенных управлений.

В дальнейшем именно на базе Зеленоградского поста будет формироваться крупнейший в стране центр электронного декларирования, штатная численность которого составит более 300 человек.