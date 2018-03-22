«Парламент за 60 секунд». 22 марта

Госдуму поступило более 360 предложений по реализации Послания Президента России Владимира путина Федеральному Собранию, заявил председатель палаты Вячеслав Володин . По его словам, депутаты начали проработку первой части законопроектов, включающую 66 инициатив.

Малые и средние предприятия получат право бессрочного выкупа арендуемого имущества. По действующему законодательству, арендаторы могут воспользоваться имущественным правом выкупа только до 1 июля 2018 года. Рекомендованный к принятию комитетом Госдумы законопроект правительства направлен на стимулирование предпринимателей к открытию нового бизнеса.

Средства на систему здравоохранения эффективнее направлять напрямую из бюджета, минуя страховые компании и фонды ОМС, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . Спикер поручила Комитету Совфеда по соцполитике «отдельно и конкретно» заняться темой страховой медицины.

Региональные власти и органы местного самоуправления смогут получать электронную информацию о правонарушителях, в частности, о тех, кто не соблюдает правила парковки. Соответствующий проект закона Госдуме рекомендовал принять в первом чтении Комитет палаты по безопасности и противодействию коррупции.

Жильцы многоквартирных домов станут оплачивать общедомовые нужды (ОДН) по показаниям счётчиков. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по жилищной политике.

Местным властям в регионах могут передать полномочия по контролю за сохранностью жилья, предназначенного для сирот. Соответствующий проект закона одобрил Комитет Госдумы и рекомендовал принять в первом чтении. Документ, подготовленный Минобрнауки , также уточняет порядок включения детей-сирот в список очередников.

За небрежное хранение электронной карты призывника будут наказывать штрафом в размере от 100 до 500 рублей. Соответствующий проект поправок в КоАП внесли в Госдуму.

Подследственным разрешат чаще видеться с их несовершеннолетними детьми. Соответствующий законопроект решил направить на рассмотрение в Совет Думы Комитет палаты по безопасности и противодействию коррупции. Если документ примут, то для получения права на свидание будет необходимо письменное разрешение прокурора.