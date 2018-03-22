«Ростовская бригада» пакует чемоданы? Что видел нижегородский бизнес в кошмарном налоговом сне

На представлении нового руководителя нижегородского УФНС заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев констатировал, что в налоговой сфере Нижегородской области последние три года наблюдалась «непростая ситуация». В 2017 году свою деятельность прекратили 18,5 тыс. налогоплательщиков, что почти в три раза больше, чем в 2015 году, когда ушли 6,5 тысяч. Темпы налоговых поступлений от налогоплательщиков региона в бюджеты всех уровней меньше, чем по округу (111% и 120% соответственно).

Добавим, что, как свидетельствуют данные, предоставленные «ФедералПресс» министерством финансов Нижегородской области, собираемость налоговых доходов в областной бюджет и консолидированный бюджет региона в последние годы остается на уровне 99% притом, что в абсолютных цифрах поступления в областной и консолидированный бюджеты заметно выросли.

Между тем, с каждым годом растет размер недоимки по налоговым платежам. Если на 1 января 2014 года недоимка по налогам в консолидированный бюджет региона составляла около 2,7 млрд рублей, то на 1 января 2017 года — 4,5 млрд рублей и за прошлый год увеличилась до 5,76 млрд рублей. Недоимка по налогам в областной бюджет за 2017 год увеличилась на 827,5 млн рублей — до 4,38 млрд рублей.

Как уточнили в нижегородском минфине , наибольшая сумма недоимки сложилась по транспортному и земельному налогам, налогам на доходы и имущество физических лиц в связи с неуплатой налогов физлицами и предприятиями, находящимися в процедуре банкротства. Недоимка по налогу на имущество физлиц увеличилась к 1 января 2018 года с 218,5 млн рублей на 1 января 2017 года до 376,9 млн рублей. Рост недоимки по имущественным налогам с физлиц в министерстве объяснили в основном с переносом срока уплаты налогов с 1 октября на 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

С одной стороны, говорят собеседники «ФедералПресс» в нижегородском бизнес-сообществе, ситуация с уходом налогоплательщиков из региона не уникальная для Нижегородской области, так как несмотря на разговоры о стабильности налогов налоговый прессинг усиливается и в целом по стране. Однако в нашем регионе это происходило в откровенно бандитской форме, говорит один из собеседников. Предприниматели рассказывают о вымогательствах, когда проверка приходит с «заданиями» доначисления, причем по этим «заданиям» еще можно поторговаться — уменьшить размер официальных налогов, если будут неофициальные платежи, уточняет он.

На работу в Нижегородскую область Владимира Шелепова перевели в июле 2015 года из Ростовской, где к тому времени он возглавлял областное управление ФНС России. В интернете о Шелепове писали как о человеке, который поссорился с ростовским вице-губернатором, полпредом президента РФ в Южном федеральном округе и заместителем генерального прокурора России. Некоторые ресурсы объясняли появление Шелепова на нижегородской земле желанием убрать его от греха подальше от уголовного дела о хищении бюджетных средств, в котором обвинили бывшего начальника налоговой инспекции по Октябрьскому району Ростова-на-Дону Христофора Головатова.

В Нижегородскую область Шелепов приехал не один, а со своей командой, изначально заточенной под сугубо свои цели, разогнал по разным поводам людей, проработавших в налоговой службе не один год, говорят собеседники «ФедералПресс». С их слов, сейчас «ростовская бригада» массово собирает чемоданы, а правоохранительные органы проводят мероприятия в налоговых инспекциях.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий сделал упор на процедурных проблемах. «Когда предприниматель даже не может обсудить процедуру, которая проводится порой жестко и не слыша его доводы, когда даже руководители районных инспекций не желают встречаться с руководителями предприятий, бизнес начал голосовать ногами и уходить в другие регионы. Цифра (18,5 тыс. — прим. ред.), думаю, на самом деле больше: это только те, кто ушел официально. А многие же, оставив здесь расчетный счет, просто прекратили обороты и перешли в другие регионы», — говорит бизнес-омбудсмен.

По его мнению, у Шелепова была потеряна связь с предпринимательским сообществом, руководителями общественных организаций. «Даже совет, который при нем был создан, вместо одного раза в квартал проводился, дай бог, раз в полгода или в год, и то обсуждались лишь формальные вопросы и успехи налоговой, то есть острые вопросы практически не поднимались, — рассказал Солодкий. — На мои просьбы разобраться и дать ответ за 2,5 года буквально несколько раз он (Шелепов — прим. ред.) лично бумагу подписал. Подписывали его помощники, заместители, порой нарушая федерального закона, о чем я обращался в прокуратуру , и она давала соответствующие представления в его адрес». Нижегородский бизнес-омбудсмен подчеркнул, что десятки контрольно-ревизионных органов, от работы которых зависит и инвестиционный климат, адекватно реагируют на обращения и жалобы предпринимателей, но в случае с налоговой они получали отписки или молчание и нежелание вести какой-либо диалог. «Опоре России», возможно, в этом смысле повезло больше. «На наши заявления он реагировал. Реагировал адекватно, в сторону предпринимательского сообщества», — сказала «ФедералПресс» член совета нижегородского регионального отделения организации Ирина Войнова.

Павел Солодкий отметил, что начало значительно падать качество претензий, которые областная налоговая служба выставляла бизнесу. «Если два года назад количество выигранных налоговой судов было около 80%, то в настоящее время их в районе чуть больше 40%, — пояснил он. — Такое ощущение, что очень спешили выставлять крупные суммы, а потом бизнес должен был платить и судиться, неся большие издержки, некоторые банкротятся, закрываются, потому что такие суммы выплатить невозможно».

Понятно, что новому руководителю УФНС России по Нижегородской области предстоит разгрести доставшиеся ему авгиевы конюшни и восстанавливать авторитет службы в регионе. Павел Солодкий надеется, что в налоговую службу вернется ряд ушедших ранее профессионалов, и на взаимодействие Виктора Большакова с бизнес-сообществом. Получится ли это — посмотрим.

Фото: nalog.ru.