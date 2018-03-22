Председатель ЕП подтвердил отправку Цукербергу приглашения на слушания

"Приглашение было направлено позавчера вечером только по почте. Теперь нужно дождаться ответа. С его стороны было бы ошибкой считать, что нет места для дискуссии с представителями европейских потребителей", — сказал Таяни, отвечая на вопрос, согласился ли Цукерберг прибыть в ЕП.

Ранее издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.