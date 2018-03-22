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Председатель ЕП подтвердил отправку Цукербергу приглашения на слушания
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Председатель ЕП подтвердил отправку Цукербергу приглашения на слушания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Председатель Европарламента Антонио Таяни подтвердил в четверг на брифинге в Брюсселе, что официальное приглашение явиться на слушания были направлены основателю Facebook Марку Цукербергу по почте, парламентарии теперь ждут ответа.
"Приглашение было направлено позавчера вечером только по почте. Теперь нужно дождаться ответа. С его стороны было бы ошибкой считать, что нет места для дискуссии с представителями европейских потребителей", — сказал Таяни, отвечая на вопрос, согласился ли Цукерберг прибыть в ЕП.
Ранее издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.
Компания получала данные от ученого Александра Когана, который разработал приложение для мессенджера thisisyourdigitallife. На основании собранных данных, исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.
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