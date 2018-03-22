Сотрудники краевого УФСБ выявили незаконных трудовых мигрантов в поселке под Краснодаром

16 марта на территории Южно-Кубанского сельского поселения пресекли незаконную трудовую деятельность на территории РФ 11 граждан Азербайджана . Они работали без соответствующих разрешительных документов, а именно — патента.

В пресс-службе администрации Динского района уточнили, что в отношении работодателя проводится проверка.

Нарушители миграционного законодательства оштрафованы на 22 тысячи рублей на основании ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа).

Краевые силовики продолжают работу в данном направлении.