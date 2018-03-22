Сотрудники краевого УФСБ выявили незаконных трудовых мигрантов в поселке под Краснодаром 

Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. Традиционные рейдовые мероприятия проводились в Динском районе. В помощь сотрудникам УФСБ России по Краснодарскому краю к ним были привлечены работники администрации, полиция и казачество.
16 марта на территории Южно-Кубанского сельского поселения пресекли незаконную трудовую деятельность на территории РФ 11 граждан Азербайджана. Они работали без соответствующих разрешительных документов, а именно — патента.
В пресс-службе администрации Динского района уточнили, что в отношении работодателя проводится проверка.
Нарушители миграционного законодательства оштрафованы на 22 тысячи рублей на основании ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа).
Краевые силовики продолжают работу в данном направлении.