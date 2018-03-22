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Железнодорожный вокзал «Воронеж-Южный» откроется в мае 2018 года
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Железнодорожный вокзал «Воронеж-Южный» откроется в мае 2018 года 

РИА Новости 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Здание железнодорожного вокзала «Воронеж-Южный», рассчитанное на 240 пассажиров, будет открыто в мае этого года, сообщает в четверг пресс-служба правительства Воронежской области.
Сейчас поездам, которые следуют со стороны Москвы на юг через Воронеж, приходится заезжать на вокзал «Воронеж-I», чтобы отцепить локомотив и сменить направление движения. Решение о строительстве нового вокзала на станции «Придача», через который пассажирские поезда могли бы проходить, не заходя в город, было принято несколько лет назад.
В четверг врио губернатора Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров посетили станцию «Придача» и осмотрели трехэтажное здание вокзала «Воронеж-Южный», рассчитанное на 240 пассажиров, отмечает пресс-служба.
"Вокзал соответствует всем современным требованиям. Уверен, что все категории пассажиров — и дети, и люди с ограниченными возможностями — будут с комфортом им пользоваться. Открыть вокзал планируется до конца мая, но будем стараться сделать это еще раньше", — сказал Белозеров, слова которого приводятся в сообщении.
На «Придаче» останавливаются только проходящие поезда, поэтому пассажиропоток в течение дня здесь распределен равномерно. В разгар курортного сезона станция принимает и отправляет 52 пары поездов в сутки.
"Для того чтобы обеспечить транспортную доступность к моменту открытия вокзала, мы изменим маршрутную сеть. Пока пассажиров придется доставлять сюда микроавтобусами, потому что автобусы большой вместимости по этой дороге не пройдут. Кроме того, здесь требуется реконструкция пешеходного моста через железную дорогу. Думаю, что в этом году мы уже сможем приступить к ней, а пока транспортное обеспечение будет осуществляться маршрутными такси", — сказал Гусев, которого цитирует пресс-служба.
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