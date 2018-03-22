Какую медицинскую помощь могут оказать российские полицейские

В Интернете набирает популярность видео о том, как американский полицейский спасает младенца, у которого возникли проблемы с дыханием. История произошла во вторник, 20 марта, в городе Шейкер Хейтс штата Огайо.

Наряд полиции, патрулировавший улицы, увидел, что одна из машин стоит на перекрестке, пока остальные участники дорожного движения объезжают её. Когда стражи порядка направились к машине, оттуда выбежала женщина и со всех ног бросилась к патрульным. Оказалось, что в машине находится её дочка — совсем младенец, которая начала задыхаться.

“В какой-то момент я заметила, что ребенок не может дышать. ” — рассказала мама девочки, — «Девочка была на заднем сидении, поэтому я остановила машину, включила аварийку и бросилась к ней. Я не знала, что делать и думала о том, как мне добраться до больницы, когда внезапно увидела полицейских.»

Стражи порядка не растерялись — один из офицеров взял малышку в руки, перевернул её на живот и начал легонько похлопывать по спине. Сначала это не дало никаких результатов, но спустя десяток секунд раздалось тихое покашливание и девочка задышала.

Видео с регистратора полицейских, которые те носят с собой, местный департамент полиции опубликовал на своей страничке в Facebook, после чего офицеры Райан Сиддерс и Алекс Оклендер стали местными героями.

Тем не менее, по итогам ролика у людей возник вопрос: «Обладают ли полицейские полномочиями и навыками для спасения или это было чистое везение». Более того, с американской полицией все понятно, а вот как себя поведет доблестный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации , окажись он в схожих обстоятельствах.

“В подпункте первом второго пункта 27 статьи федерального закона о полиции прямо говориться, что полицейский независимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток обязан оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья. ” — рассказал член Общественного совета УМВД РФ по Тверской области Ходарев Василий, — «Для этого каждый сотрудник полиции, во время обучения проходит курс подготовки первой медицинской помощи (ПМП). Более того, у нас в стране нередки случаи, когда полицейские спасают людей не только на работе, но и во внеслужебное время.»

С другой стороны, стоит помнить, что оказывая первую помощь, любой человек берёт на себя большую ответственность. Закон устроен таким образом, что в случае, если пострадавший не выживет или останется инвалидом, то будет проводится комиссия, в ходе которой человеку, который оказывал первую помощь, нужно будет доказать, что он все делал правильно и грамотно реагировал на симптомы. В противном случае есть шанс попасть под статью «Причинение смерти/тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (зависит от последствий) и отправиться в места не столь отдаленные. А если не оказывать помощи, а на суде сказать, что «не заметил пострадавшего, смотрел в другую сторону в это время», то простому человеку это не грозит ничем, а для сотрудника — выговором или штрафом.

ПМП — комплекс мер медицинской помощи, который оказывается пострадавшим в экстренной ситуации до приезда квалифицированных медиков с средствами поддержания жизнедеятельности и необходимыми медикаментами.