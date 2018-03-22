Потомки Чингисхана: есть ли в казахах его кровь

Фигура Чингисхана овеяна большим количеством легенд. Несмотря на противоречивое отношение к историческому деятелю и полководцу, завоевавшему многие страны Евразии, на родство с ним претендуют сразу несколько народов. Например, некоторые исследователи считают, что потомками легендарного завоевателя и его соратников являются казахи.

От кого произошли казахи

Казахи — тюркоязычный народ, живущий на просторах Центральной Азии. Данную территорию с древних времён населяли различные племена кочевников-скотоводов, все они имеют отношение к этногенезу казахов. Считается, что этот народ произошел от скифов, гуннов, кыпчаков и представителей ряда других национальностей. Не случайно, в составе казахского этноса выделяют три больших рода (старший, средний и младший жузы), каждый из которых, в свою очередь, делится на множество групп.

Вторжение монгольских завоевателей также не могло не повлиять на этнический состав казахов, если учесть, что основатели Золотой Орды остались жить среди покоренных народов, вступая в смешанные браки. Их потомки уже не называли себя монголами, утратив за два-три столетия любые связи с исторической родиной.

Этноним «казах» (изначально — «казак»), как определение группы племен, появился лишь в XV веке, уже после распада Золотой Орды. В переводе с тюркского языка это слово означает «свободный, вольный человек». В те времена так называли себя многие люди, не желающие подчиняться официальным властям.

Одним из государств, возникшим на руинах легендарной монгольской империи, был Узбекский улус, которым правил султан Абу-л— хайр. Его властью и политикой были недовольны двое потомков Чингисхана — Керей и Жанибек. В 1458 году вместе со своими племенами они самовольно покинули берега Сырдарьи , отказавшись быть подданными Узбекского улуса.

Желая жить свободно, эти люди перекочевали в район современной Алма-Аты. Они и назвали себя казахами. Соседние племена не раз испытывали народ, образовавшийся совсем недавно, на прочность. Войны с джунгарами, регулярные стычки с калмыками и ойратами, политическое балансирование между Китаем Россией потребовали немало мужества, решимости и умелой дипломатии.

Так или иначе, сегодня казахи — молодой народ, играющий заметную роль на территории Евразии.

Монголы и тюрки

Казахстанский писатель Турсынбай Жандаулет в статье «Кто все-таки Чингисхан, монгол или казах?» отметил, что вопрос о родстве с легендарным завоевателем вызывает жаркие споры на его родине. Одни исследователи критикуют основателя Золотой Орды за жестокость и деспотизм, другие почитают его как великого полководца. В процессе самоидентификации казахи ищут ответы на вопрос «Кто мы?» в своей истории.

Чингисхан, кем бы он ни являлся по своему происхождению, согласно мнению писателя, оказал значительное влияние на этногенез этого народа. Более того, сам легендарный завоеватель является предком казахов. Свою версию Турсынбай Жандаулет объясняет тем, что в XII-XIII веках ещё не существовало таких народов как монголы и казахи в их нынешнем понимании. Огромные пространства Центральной и Средней Азии занимали различные племена кочевников-скотоводов, которые впоследствии стали предками современных наций.

Казахи не являются исключительно тюркским народом. Они представляют собой своеобразное смешение разных племен, среди которых есть и монгольские роды. Некоторые исследователи даже утверждают, что казахов можно назвать монголо-тюрками. А тот факт, что язык этого народа относится к кыпчакской группе тюркской семьи, объясняют тем, что основатели Золотой Орды переняли речь покорённых племён, полностью ассимилировавшись в их среде.

Одним из доводов в пользу этой версии ученые считают то, что среди монголов и казахов распространен запрет на браки между родственниками до седьмого колена. Не желая нарушить данное табу, люди довольно часто создавали семьи с представителями других племен.

Впрочем, даже казахстанские историки серьезно сомневаются в том, что сам Чингисхан был представителем их народа.

Казахские ханы — потомки Чингисхана

Генеалогию легендарного завоевателя внимательно исследовал известный казахстанский ученый Гизат Табулдин. В своей книге «Казахские ханы и их потомки», изданной в 2013 году, исследователь написал, что правители этого народа являлись прямыми потомками Чингисхана.

По данным историков, у старшего наследника великого полководца — Джучи-хана — было около 40 сыновей, рожденных разными женами и наложницами. Но обладателями политической власти и основателями правящих династий Чингизидов стали лишь шестеро детей Джучи-хана: Орда-Эжен; Батый; Береке; Шибан; Бувал и Тука-Тимур. После распада могущественной империи разные ветви когда-то единого рода вступили в вооруженное противостояние, борясь за власть.

Как полагает Гизат Табулдин, Орда-Эжен и Шибан являются предками всех казахских ханов. Потомки первого возглавили государства, образовавшиеся на руинах Золотой Орды, а династия Шибанидов в 70-х годах XV века основала Сибирское ханство, располагавшееся на среднем течении реки Иртыш. То есть, вышеупомянутые ханы Жанибек и Керей произошли от Орда-Эжена — внука Чингисхана.

Именно принадлежность к потомкам легендарного завоевателя делала власть ханов легитимной в глазах простого народа. Поэтому им подчинялись беспрекословно. Среди представителей династии Чингизидов оказалось немало искусных дипломатов и храбрых полководцев, которые умело управляли своим народом, потому что сами причисляли себя к казахам, а не к монголам.

У представителей династии, правящей в Центральной и Средней Азии несколько веков, осталось много потомков. Не всем из них досталась власть. Большинство отпрысков Чингисхана и его сыновей были детьми наложниц. У них, в свою очередь, тоже рождались малыши. Поэтому — чисто теоретически — любой казах (калмык, киргиз, узбек, ногаец и т.д.) может оказаться представителем легендарной династии.