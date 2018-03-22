В Ростове-на-Дону пройдет конференция для стартапов и инвесторов

Ожидается, что в конференции примет участие около 300 человек, среди которых — губернатор Ростовской области Василий Голубев , представители ведущих компаний региона и Южного федерального округа.

В первый день состоятся лекции, пройдут обмен опытом, экспертные консультации для основателей стартапов по вопросам развития проектов, а также форсайт-сессии по направлениям развития инфраструктуры венчурных инвестиций в регионах, в том числе обсуждение возможных законодательных инициатив. В конце первого дня планируется неформальное общение участников. Во второй день состоятся питч-сессии стартапов, а также индивидуальные встречи экспертов, стартапов и инвесторов.

Для инвесторов предусмотрены особые условия участия: бесплатная регистрация, индивидуальный подход к подбору гостиницы, трансфер от аэропорта до места проведения, участие в VIP-ужине с представителями бизнес— сообщества ЮФО.

Узнать подробности о мероприятии и зарегистрироваться можно на его сайте.