Конкурс «Лучший птичий фотограф» проводится регулярно с 2015 года. Награды вручаются в нескольких категориях: «Лучший портрет», «Птицы в природе», «Внимание к деталям», «Поведение птиц», «Птицы в полете», «Садовые и городские птицы», «Креатив», «Юный фотограф года». Организаторы конкурса помогают сохранить редкие виды: они передают деньги на исследования в Британский фонд орнитологии.
Представляем лучшие снимки 2018 года, попавшие в финал конкурса.
Источник: BPOTY
На заглавном фото коровий трупиал (он же волопас, он же коровья птица) выбирает клещей из шерсти капибары. Пантанал, Бразилия (фото: Петр Бамбусек).
Водяной пастушок. Саламанка, Испания (фото: Марио Си).
Ныряющий зимородок. Испания (фото: Марио Си).
Александрийский попугай среди ласточкиных гнезд (фото: Джорджина Стейтлер).
Кудрявые пеликаны, они же бабы-птицы, озеро Керкини, Греция (фото: Йохан Сиджессон).
Большие туканы. Поконе, Бразилия (фото: Петр Бамбусек).
Лебеди-кликуны, Янаккала, Финляндия (фото: Антти Сипонен).
Северная олуша. Птичий заповедник Bempton Cliffs, Великобритания (фото: Жанин Ли).
Красноклювые волоклюи с чернопятой антилопой, Национальный парк Крюгер, ЮАР (фото: Эдмунд Илмер).
Остановка песчанок во время миграции, Астурия, Испания (фото: Марио Суарез Поррас).
Белоголовый сип, Аляска (фото: Педро Джарк Кребс).
Серая цапля, Венгрия (фото: Бенс Мейт).
Снежная сова, Канада (фото: Маркус Варисвуо).
Белоспинный гриф, Зиманга, ЮАР (фото: Клинт Ральф).
Северная олуша с сеткой в клюве, архипелаг Гельголанд, Германия (фото: Петр Бамбусек).