Объявлены финалисты конкурса «Птичий фотограф года — 2018», и фотографии просто песня

Конкурс «Лучший птичий фотограф» проводится регулярно с 2015 года. Награды вручаются в нескольких категориях: «Лучший портрет», «Птицы в природе», «Внимание к деталям», «Поведение птиц», «Птицы в полете», «Садовые и городские птицы», «Креатив», «Юный фотограф года». Организаторы конкурса помогают сохранить редкие виды: они передают деньги на исследования в Британский фонд орнитологии.

Представляем лучшие снимки 2018 года, попавшие в финал конкурса.

Источник: BPOTY

На заглавном фото коровий трупиал (он же волопас, он же коровья птица) выбирает клещей из шерсти капибары. Пантанал, Бразилия (фото: Петр Бамбусек).

Ныряющий зимородок. Испания (фото: Марио Си).

Александрийский попугай среди ласточкиных гнезд (фото: Джорджина Стейтлер).

Кудрявые пеликаны, они же бабы-птицы, озеро Керкини, Греция (фото: Йохан Сиджессон).

Большие туканы. Поконе, Бразилия (фото: Петр Бамбусек).

Северная олуша. Птичий заповедник Bempton Cliffs, Великобритания (фото: Жанин Ли).

Красноклювые волоклюи с чернопятой антилопой, Национальный парк Крюгер, ЮАР (фото: Эдмунд Илмер).

Остановка песчанок во время миграции, Астурия, Испания (фото: Марио Суарез Поррас).

Белоголовый сип, Аляска (фото: Педро Джарк Кребс).

Серая цапля, Венгрия (фото: Бенс Мейт).

Снежная сова, Канада (фото: Маркус Варисвуо).

Белоспинный гриф, Зиманга, ЮАР (фото: Клинт Ральф).