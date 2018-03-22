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Госстройнадзор проверил строительство ЖК «Силы природы»
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Госстройнадзор проверил строительство ЖК «Силы природы» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Госстройнадзор Ленобласти 22 марта с инспекцией посетил возобновившуюся стройку одного из самых проблемных недостроев региона — ЖК «Силы природы» во Всеволожском районе.
Как пишет издание 47news, проверяющий отметил положительную динамику возобновившейся стройки, хотя не обошлось и без замечаний. Ответственный подрядчик сообщил, что работы ведутся согласно новому утвержденному с областным правительством графику. Все пайщики в курсе и ожидают, когда жилой комплекс будет подключен к системе водоснабжения.
Напомним, ключи от законных квартир не могут оказаться в руках почти 3000 дольщиков ЖК «Силы природы» с 2014 года.
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