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Краснодарский Садовый мост снова закроют для движения трамваев
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Краснодарский Садовый мост снова закроют для движения трамваев 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. Ограничения будут действовать лишь в ночное время суток с 22:10 до 5:30.
Трамвай № 2 после 22:10 будет следовать от ул. Индустриальной до кольца на ул. 40-летия Победы, затем — по маршруту № 15 до ж/д вокзала Краснодар-I.
Трамвай № 3 после 21:25: от Западного депо до ул. Коммунаров, затем — по ул. Коммунаров, им. Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевская дамба, им. Горького и далее до Западного депо.
Трамвай № 15 после 21.35: от ж/д вокзала Краснодар-I до разворотного кольца «ул. 40-летия Победы».
Трамвай № 20 после 21.20: от конечной остановки «Хладокомбинат» по ул. им. Гоголя, Коммунаров, Колхозной до улицы Декабристов, обратно — также по ул. Коммунаров до Восточного депо.
Трамвай № 21 после 21.30: из Юбилейного микрорайона до ул. Коммунаров, по ул. Коммунаров, им. Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевская дамба, им. Горького до Юбилейного микрорайона.
Трамвай № 22 после 21.50, только в рабочие дни: по ул. им. Гоголя, Коммунаров, Колхозной в обоих направлениях. Ограничения не коснутся выходных дней.
Изменения связаны с ремонтом трамвайного полотна на пересечении улиц Садовой и Промышленной. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
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