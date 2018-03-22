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Мосгордума разработает поправки о допуске наблюдателей от ОП на региональные выборы
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Мосгордума разработает поправки о допуске наблюдателей от ОП на региональные выборы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поручил профильным комиссиям разработать поправки в законодательство, которые позволят допустить на избирательные участки общественных наблюдателей от Общественной палаты на региональные и муниципальные выборы.
"Если мы хотим продолжить работу общественных наблюдателей на уровне региональных и муниципальных выборов, нам будет необходимо вносить изменения в московское законодательство. Сегодня мы поддержали инициативу Валентины Ивановны Матвиенко о том, что необходимо продолжать опыт общественного наблюдения именно от лица региональных общественных палат, такие поправки уже готовятся на федеральном уровне. Сегодня Московская городская дума получила предложение от общественного штаба города Москвы проработать возможность разработать такие же поправки в московское законодательство, и сегодня я дам соответствующее распоряжение профильным комиссиям", — сказал Шапошников журналистам в четверг.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила дальнейшего внесения поправок в избирательное законодательство. В частности, она считает важным дать право общественным палатам направлять наблюдателей на все уровни выборов.
С предложением дать общественным палатам право направлять наблюдателей на выборы всех уровней также выступил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Его поддержала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее данным, на выборах президента 18 марта на участках работали порядка 150 тыс. общественных наблюдателей.
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