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Видео дня. Нижегородские реки с высоты полета МИ-8
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Видео дня. Нижегородские реки с высоты полета МИ-8 

nn.ru 1 час назад
— В целом ледовая обстановка стабильная, только в отдельных районах наблюдаются промоины, — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев. — Беспокойство вызывают выявленные в ходе сегодняшнего облета факты выезда на лед автомобильной техники. Такие случаи были зафиксированы в Лысковском районе около Макарьево и в Воротынском районе. В этих местах будут проведены совместные рейды с участием представителей районныхадминистраций, инспекторов ГИМС и сотрудников ГИБДД для принятия мер по недопущению фактов выезда на лед автомобильной техники.
По прогнозам синоптиков, реки вскроются в середине апреля. Тем не менее, выходить на лед уже опасно.
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