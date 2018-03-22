В Балашихе открылся девятый молодежный фестиваль «Юность 21 века»

В четверг в школе №26 подмосковной Балашихи стартовал девятый молодежный фестиваль «Юность 21 века», передает корреспондент « РИАМО в Балашихе».

«Фестиваль — это ролевая игра. Каждый день команды получают задания по разным направлениям: политика, экономика, наука, право, ЧС, информационное агентство. Ребята организуют работу предвыборных штабов и участвуют в выборах, проводят пресс-конференции, снимают видеоролики, защищают тематические проекты. В этом году фестиваль проходит с 22 по 26 марта в школе №26, в нем участвуют 38 команд по 7 человек из школ Балашихи», — сообщил пресс-секретарь фестиваля Кирилл Карпенко.

По итогам работы ребята выберут президента, депутатов молодежного парламента и даже напишут собственную конституцию.

На торжественной церемонии открытия школьников поприветствовал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов

«Вы — наша гордость и элита города. Дерзайте, творите, пропагандируйте наш город, чтобы о нем узнали, и он остановился лучше», — сказал Попов.

На открытии также выступила заместитель начальника управления образования Балашихи Людмила Мартынова

«Уверена, что вы ждали этого праздника целый год. Желаю вам успехов на протяжении всех четырех дней! Счастливых встреч, приобретения новых друзей, пусть этот фестиваль запомнится вам навсегда!» — напутствовала ребят Мартынова.

Молодежный фестиваль «Юность 21 века» проводится на территории Балашихи с 2010 года. Первые фестивали прошли в городе Железнодорожном, тогда организаторы начинали с небольших игр, форматом до 13 команд-участниц.