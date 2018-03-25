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СКР проводит проверку по факту многолетнего рабства пермячки
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СКР проводит проверку по факту многолетнего рабства пермячки 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту многолетнего рабства жительницы Перми.
История о сложной судьбе девушки появилась в пермских СМИ. Как сообщает пресс-служба ведомства, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков также рассказал про девушку, которая много лет жила в чужой семье. По его словам, будучи ребёнком, а затем взрослой женщиной, она выполняла роль бесплатной рабочей силы и не имела права голоса. У пермячки не было документов, она никогда не ходила в образовательные учреждения.
Сейчас следователи устанавливают и проверяют все обстоятельства жизни пермячки. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение.
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