Ещё
Устав Краснодара привели в соответствие с федеральными законами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Устав Краснодара привели в соответствие с федеральными законами 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. Они касаются различных статей устава и необходимость их внесения обусловлена обновлением федеральной законодательной базы.
Из устава исключены некоторые полномочия органов местного самоуправления, так как они вменяются региональным властям. Добавлено понятие общественных обсуждений, так как наряду с общественными слушаниями их необходимо проводить по градостроительным документам.
— В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» закрепляются полномочия администрации Краснодара в области защиты населения и обеспечения правопорядка. Теперь к полномочиям органов местного самоуправления отнесены вопросы разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и ликвидации последствий его проявлений, а также организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности. — Говорится в официальном релизе краснодарской мэрии.
Новый устав будет опубликован в СМИ, жители краевой столицы смогут выступить с предложениями по внесению каких-либо дополнений. Их рассмотрит комиссия, будут проведены публичные слушания.
Новая Кубань: последние новости
Верховный суд узаконил возможность декодирование мессенджеров ФСБ Краснодарский Садовый мост снова закроют для движения трамваев Сотрудники краевого УФСБ выявили незаконных трудовых мигрантов в поселке под Краснодаром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии227
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах236
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет224
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Рост пенсий, способ перехвата «Сармата» и другие события дня10
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение