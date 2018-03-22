Устав Краснодара привели в соответствие с федеральными законами

Краснодар . 22 марта — Новая Кубань. Они касаются различных статей устава и необходимость их внесения обусловлена обновлением федеральной законодательной базы.

Из устава исключены некоторые полномочия органов местного самоуправления, так как они вменяются региональным властям. Добавлено понятие общественных обсуждений, так как наряду с общественными слушаниями их необходимо проводить по градостроительным документам.

— В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» закрепляются полномочия администрации Краснодара в области защиты населения и обеспечения правопорядка. Теперь к полномочиям органов местного самоуправления отнесены вопросы разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и ликвидации последствий его проявлений, а также организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности. — Говорится в официальном релизе краснодарской мэрии.

Новый устав будет опубликован в СМИ, жители краевой столицы смогут выступить с предложениями по внесению каких-либо дополнений. Их рассмотрит комиссия, будут проведены публичные слушания.