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В прокуратуру не будут брать юристов с плохим характеров
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В прокуратуру не будут брать юристов с плохим характеров 

Legal.Report 1 час назад
Сформулировать четкие требования к чертам характера прокурорского работника предстоит Генеральной прокуратуре. Такая рекомендация содержится в оценочном докладе Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в отношении Российской Федерации.
Группа экспертов ГРЕКО по итогам визита в нашу страну в 2017 году высказала ряд требований по совершенствованию антикоррупционной работы прокуроров. В числе прочего, они проанализировали процедуру подбора сотрудников и их карьерного продвижения, отметив схожесть прокуратуры РФ с военной организацией (строгая иерархия и дисциплина, форма, раннее первоначальное поступление на службу и т. д.). В докладе говорится, что при приеме на работу в надзорное ведомство основной упор делается на профессиональную психологическую оценку кандидатов, в том числе для определения их склонности к коррупции. При этом эксперты констатировали, что не смогли получить от властей конкретную информацию о том, как именно такая процедура решает проблему честности и неподкупности прокуроров. Для того, чтобы сократить риск значительных различий психологических оценок и сделать процедуру отбора кандидатов более объективной, они рекомендовали сформулировать «практические руководящие принципы» в отношении желаемых черт характера будущих прокурорских работников.
Также в докладе содержатся выводы о том, что высшие должности прокуроров в России только формально открыты для опытных юристов, не служивших в надзорном ведомстве, а на практике система основывается на внутреннем карьерном продвижении — причем без экзаменов, на основании лишь заявления. Эксперты ГРЕКО рекомендовали сделать процедуру поступления на прокурорскую службу на основе иного юридического опыта более прозрачной. Отчет о принятых мерах должен быть представлен в секретариат ГРЕКО не позднее 30 апреля 2019 года.
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