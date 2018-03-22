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В Госдуме предложили усовершенствовать охрану музеев-заповедников
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В Госдуме предложили усовершенствовать охрану музеев-заповедников 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуме подготовили проект федерального закона, предлагающий уточнить правовой статус историко-культурных музеев-заповедников. Это должно способствовать повышению эффективности охраны таких достопримечательных мест. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Инициаторами законопроекта являются члены Комитета Госдумы по культуре во главе с председателем Комитета Станиславом Говорухиным.
В пояснительной записке авторы документа указывают, что указом президента в 1995 году был утверждён Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения, в том числе раздел «Историко-культурные музеи-заповедники и музейные комплексы». В этот раздел включено 165 музеев-заповедников с филиалами.
В 2002 году был подписан федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Перечень был утверждён до вступления в силу указанного федерального закона и опирался на правовые нормы, установленные советским законодательством.
При этом принятым в 2002 году законом вводилось понятие историко-культурного заповедника, признанного особой формой достопримечательности, для управления которой не обязательно создавать какое-либо учреждение или организацию.
Однако, согласно данному закону, если в зданиях, расположенных на территории историко-культурного заповедника, находятся исторические и художественные ценности, то содержание такого заповедника наряду с законодательством об объектах культурного наследия регулируется также законом о Музейном фонде РФ.
Таким образом, в этих случаях управление историко-культурными заповедниками должно осуществляться музеями-заповедниками, деятельность которых регулируется законодательством о Музейном фонде РФ.
Историко-культурные музеи-заповедники, которые включены в перечень 1995 года, по правовой природе отличаются от историко-культурных заповедников, предусмотренных законом 2002 года, тем, что совмещают в себе статусы музейных учреждений и недвижимых памятников истории и культуры.
«Двойственный правовой статус историко-культурных музеев-заповедников одновременно как объектов культурного наследия и музейных учреждений приводит к правовой коллизии в вопросах государственного учета в едином государственном реестре объектов культурного наследия и государственной охраны таких объектов культурного наследия», — поясняют авторы законопроекта.
Документом предлагается дополнить федеральный закон 2002 года новой статьёй «Особенности государственной охраны историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, включенных в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».
В частности, предлагается установить, что госохране подлежат расположенные в границах историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов объекты культурного наследия — ансамбли или достопримечательные места.
Таким образом, принятие документа будет способствовать повышению эффективности охраны территорий музеев-заповедников, включенных в утверждённый в 1995 году перечень.
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