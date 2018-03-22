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Француз оскорбил полицейский радар и приготовился к тюрьме
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Француз оскорбил полицейский радар и приготовился к тюрьме 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Французскому автомобилисту грозит от двух до четырех месяцев лишения свободы за то, что он показал средний палец полицейскому радару. Об этом сообщает The Local.
Издание передает, что в 2015 году мужчина, имя которого не называется, превысил скорость на дороге и показал средний палец по меньшей мере двум полицейским радарам. В прокуратуре заявили, что несмотря на то, что нарушитель уже заплатил штраф за превышение скорости, ему предъявлены обвинения в оскорблении государственного служащего.
Сам мужчина, утверждает, что в тот момент говорил по телефону со своей девушкой, и жест предназначался именно ей. «Я был расстроен из-за того, что она общалась с бывшим парнем. Средний палец был адресован ей», — сказал он.
По закону наказанию подлежат «слова, жесты, угрозы, изображения любого вида, которые оскорбляют достоинство». Такое нарушение может караться штрафом до 7,5 тысяч евро либо тюремным заключением. Однако отмечается, что в законодательстве нет статьи за оскорбление полицейского радара.
В прокуратуре утверждают, что наблюдавший за дорогой госслужащий вынужден был увидеть запись произошедшего, следовательно состав преступления есть. Для нарушителя требуют от двух до четырех месяцев тюрьмы. Адвокат мужчины уверен, обвинения безосновательны, так как, по его мнению оскорбить радар невозможно.
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