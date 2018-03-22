Абхазо-абазинский конгресс в Сухуме принял новый устав

СУХУМ, 22 марта. / ТАСС /. Делегаты Всемирного абхазо-абазинского конгресса в четверг в Сухуме приняли новый устав организации, избрали Высший совет и представили информационный портал объединения, передает корреспондент ТАСС.

На седьмом съезде организации в декабре в Сухуме председателем конгресса избрали российского ученого и общественного деятеля Муссу Экзекова . Тогда же решили внести изменения в устав организации, не менявшийся в течение 25 лет, и избрать Высший совет, который будет работать между съездами, которые проводятся каждые пять лет.

России, Турции, Сирии и "Сегодняшнее заседание с участием 208 делегатов из Абхазии Иордании является продолжением декабрьского съезда. Тогда мы взяли паузу, за время которой доработали устав, сформировали список Высшего совета, ревизионной комиссии и разработали Всемирный интернет-портал abaza.org. Сегодня мы все это утвердили, а у портала, на мой взгляд, большая перспектива", — сказал ТАСС Экзеков. В Высший совет организации избрали 26 человек, в частности из Абхазии, Турции, России, Иордании, Сирии.

"В течение года будут приняты программы развития этноса. В этом же году мы… реализуем три интересных проекта в Абхазии и КЧР . Это день культуры народа абаза, спортивный проект «Абаза-игры» и ежегодный фестиваль искусств", — сказал собеседник агентства.

Одна из разработчиков проекта Амина Лазба из Сухума представила портал Abaza.org. По ее словам, портал будет способствовать «продвижению позитивного имиджа Абхазии в мировом информационном пространстве». Портал состоит из трех основных блоков: первый рассказывает о деятельности конгресса, о жизни абхазо-абазинского народа в Абхазии и за ее пределами. Второй информирует об этнографии, культуре, фольклоре, жизни выдающихся абхазских и абазинских деятелей. Третий блок предназначен для общения представителей диаспоры. «Вся информация будет на шести языках — абхазском, абазинском, русском, турецком, арабском и английском», — отметила создательница портала.

Абхазский и родственный ему абазинский народы с течением времени оказались разбросанными по всему миру — в настоящее время представители этих народов проживают более чем в 50 странах. По разным данным, численность диаспоры колеблется от 500 тыс. до 1 млн человек, тогда как в Абхазии проживают около 100 тыс. абхазов, а в 13 аулах Карачаево-Черкесии — около 40 тыс. абазин. Самая большая диаспора — потомки насильственно переселенных после Кавказской войны — проживает в Турции. В этой стране насчитывается от 300 тыс. до полумиллиона представителей абхазо-абазинской диаспоры.