Сколько потомков оставили красноармейцы в Германии

Жизнь в годы войны имела в своей основе жесткие законы: победитель всегда прав. В ходе освобождения стран Европы от немецко-фашистских войск нередки были случаи добровольного вступления в половую связь с солдатами-красноармейцами. Женщины дарили себя за продуктовый набор, чтобы прокормить своих родных. Нередко дети появлялись после насильственных действий. Но эти темы в советское время были долгое время запретными: никто в СССР и ГДР не мог открыто обсуждать обстоятельства появления на свет детей от советских солдат, освободивших мир от немецкой коричневой чумы.

Свободная любовь радости не приносила

В ряде исторических работ можно найти впечатления советских солдат, которые поражались легким нравам женщин, которые буквально льнули к победителям, предлагая свою любовь: особенно таких случаев было много в Румынии Венгрии , где любовь можно было свободно купить в борделе. Но это у многих советских солдат вызывало брезгливое отношение и они радовались, что такого безобразия в Советском Союзе нет. В Венгрии было принято до свадьбы вступать в половые отношения, а поскольку мужиков местных не было, матери подсовывали своих дочерей советским офицерам, что у последних вызывало раздражение. Однако дети от венгерско-русско

й любви впоследствии появлялись, но матери после выхода замуж никогда не сообщали настоящее имя отца во избежание побоев от законного супруга. Польские женщины отличались строгими нравами, случаев сексуальных отношений здесь встречалось крайне мало — детей тоже. Еще большим суровым нравом отличались югославские и болгарские женщины, не допускающие вольностей на войне.

Немки были «не прочь»

Дойдя до Австрии , наконец, солдаты добрались до белокурых женщин, которые в большинстве своем были по большому счету не против скоротечных романов. По поводу огромного количества изнасилованных австриек и немок — тоже большой вопрос, который поднимался больше в пропагандистской шумихе в ходе «холодной» войны. Советские солдаты были поражены одним случаем, который говорил больше о расчетливости немецких женщин, чем об их яростно сопротивлении оккупантам. В советскую комендатуру пришла пожилая «фрау» лет 45 и сказала коменданту, что собрала около 20 женщин, которые готовы оказать сексуальные услуги все желающим солдатам. Это вызвало негодование со стороны командования — немку с руганью прогнали прочь.

Насилие имело место быть

О случаях изнасилования можно было прочитать в воспоминаниях немецких военнопленных, которые были очевидцами случившегося. По их мнению, изнасилований было много, но военно-полевые трибуналы на это внимания не обращали и вмешивались лишь в крайних случаях.

Командиры, судя по их рассказам, вели себя достойно, но о младшем офицерском и сержантском составе этого сказать было невозможно. Один из 15-летних немецких юношей, рассказал впоследствии, как в их деревню вошли солдаты и принялись гоняться за женщинами, подвергая их насилию. Безусловно, была так называемая «Ночь Победы», в течение которой многие немки были подвергнуты насилию. Но многих виновных потом расстреливали на месте без суда и следствия.

Статистика рожденных не велась

Точное количество детей, рожденных после таких сложных взаимоотношений, подсчитать было крайне сложно: многие матери не указывали в свидетельстве о рождении имя отца и писали, что он неизвестен. Исследовательниц

а послевоенного детского наследия подсчитала, что в одной только Австрии в 1955 году родилось около двадцати тысяч, в том числе в зоне советской оккупации — около 20 000 человек. Практически всем им пришлось вытерпеть на себе тяжелый крест незаслуженного оскорбления от своих близких, родственников и сверстников. Нацистская пропаганда, хорошо укоренившаяся в умах людей того поколения, в основе которой лежал миф о супер-человеке немецкой расы, не позволяла думать по-другому. Многие матери пытались избавиться от такого непосильного для них груза — они сдавали детей в детский дом, но большинство птенцов любви все же воспитывалось в домашних условиях.

Типичная история послевоенной любви

Кровь русских народов, смешанная с немецкой стала новым живительным потоком для последующего поколения немецких детей. Многие из них приобрели черты лица и характера своих отцов: монголоидный цвет лица, раскосые глаза, высокие скулы.

Именно такие черты лица приобрел немецкий ребенок, который появился в результате любви балерины местного театра из немецкого города Веймар . Они случайно несколько раз встретились на прогулке в парке, познакомились и стали встречаться на квартире у близкой родственницы. Но эта связь советского лейтенанта с раскосыми глазами стала известна командованию и его незамедлительно выслали из страны. Он лишь смог быстро попрощаться со своей немецкой возлюбленной и больше никогда ее не видел, несмотря на жаркие обещания о встрече. Их общий сын Михаил, названный в честь отца-танкиста, появился в 1946 году и испытал всю горечь насмешек и презрения от соседей. Они с матерью были вынуждены переехать в Берлин. И только спустя много лет, после уничтожения Берлинской стены Михаил смог разыскать своих единокровных братьев и сестер: отец его умер в 80-х годах. Он долгое время хранил у себя фотографию, где он стоял рядом с красивой женщиной в элегантном платье.

Немецкому сыну русского офицера повезло разыскать свои мужские корни в отличие от других детей. Сегодня многие люди, которым исполнилось около 60 лет, безуспешно пытаются найти своих отцов на их исторической родине, обращаются в телевизионные передачи, но особо успеха в поисках не достигают. Их потенциальных отцов либо нет в живых, либо социальные взгляды их так далеки, что никогда не смогут объединить родных по крови людей.