Швейцарскую госкорпорацию заподозрили в коррупции на поставках вооружений в Россию

Федеральная прокуратура Швейцарии провела обыски в отделениях оборонной госкорпорации RUAG и домах ее сотрудников в связи расследованием уголовного дела о поставках в Россию техники и материалов военного назначения, а также вооружений.

Как сообщает «Интерфакс», надзорное ведомство Швейцарии подтвердило, что расследование ведется. «В ходе разбирательства проведены обыски в домах, изъяты различные документы и носители данных», — сообщили в прокуратуре.

По информации местных СМИ, фигурантам дела могут предъявить обвинения в нарушении законодательства о поставках материалов военного назначения, халатности и злоупотреблении служебным положением. Отмечается, что в расследовании участвуют российские госорганы, включая антикоррупционное управление МВД

В распоряжении издания Handelszeitung оказалась переписка и конфиденциальное соглашение о сотрудничестве ряда влиятельных лиц, в том числе члена совета директоров подразделения RUAG Ammotec и главы российского представительства банка Julius Baer, а также торговца оружием из Цуга. Якобы с помощью взяток и откатов они добивались заключения соглашений о поставках продукции военного назначения российским спецслужбам.

Целью заключенного в 2010 году соглашения сторон было обеспечение поставок вооружений, элементов защиты и микродронов спецподразделениям в России, СНГ и Мексике

С 2011 по 2015 годы RUAG поставила ФСО и другим российским спецслужбам оборудование для президентских вертолетов AW-139 на 15 млн долларов. Также участники соглашения организовали поставки пистолетов SIG Sauer и снайперских винтовок.

Отмечается, что поставки сами по себе были законными и прошли одобрение госорганами. Но действовали втайне от своих компаний менеджеры получали комиссию за организацию сделок. Так, сотрудник RUAG использовал служебные командировки, в том числе в Мексику, для того чтобы заключить контракты на стороне. В Москве , в офисе представительства Julius Baer, также проходили такие встречи.

Издание отмечает, что взятки и откаты могли получать как офицеры ФСО, так и сотрудники внешнеторговой компании «Росатома» «Техснабэкспорт» . В феврале антикоррупционное управление МВД в рамках собственного расследования якобы допросило главу представительства Julius Baer в Москве.

Сотрудничество прекратилось, когда представитель Julius Baer не поделился деньгами от «вертолетной» сделки с поставщиком в Цуге, поскольку средства в размере 8 млн долларов попали в распоряжение третьих лиц. На основе записей телефонных разговоров сторон издание предполагает, что речь идет о сотрудниках «Техснабэкспорта».

Имена фигурантов нигде не называются.