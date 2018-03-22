Братья-депутаты Глушковы объявлены в розыск, их подельники арестованы

Братьям вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), сообщает СУ СК по Нижегородской области . Кроме них, фигурантами уголовного дела стали их юрист Анна Игнашева, предприниматель Владимир Прядилов, возглавлявший фирму «Петрол НН», которая занималась реконструкцией автостанции в Балахне, и директор муниципального автотранспортного предприятия «Балахнинское ПАП» Михаил Громов

По версии следствия, вся эта компания под видом реконструкции практически лишила балахнинцев транспортного узла. Подделав проектную документацию, они искусственно уменьшили площадь авовокзала. И впритык к нему построили двухэтажный торговый центр «Атак», который имеет тот же адрес — ул. Советская, дом 30. При этом снесли все инфраструктурные сооружения, необходимые для функционирования автовокзала, и изменили его планировку.

Торговый центр похоронил автостанцию. Кроме того, земельный участок под вокзалом площадью 5,4 тыс. кв. м подозреваемые купили за 536 тысяч рублей, тем самым причинив ущерб Балахнинскому району в 26,6 млн рублей.

Так как они скрылись от следствия, братья Глушковы и Прядилов объявлены в розыск. По некоторым данным, они находятся в Турции . Михаил Громов арестован до 25 апреля. Анна Игнашева помещена под домашний арест.

Ранее стало известно, что в домах депутата областного заксобрания Александра Глушкова и его брата, депутата земского собрания Балахнинского района Владимира Глушкова, идут повторные обыски.

Первый обыск в доме депутата областного парламента прошел в конце ноября прошлого года. Тогда в личном автомобиле Глушкова нашли 23 печати участковых избирательных комиссий.

Та находка правоохранителей заставила под другим углом посмотреть на состав земского собрания Балахнинского района. Из 24 его депутатов четверо носят фамилию Глушков: два сына областного парламентария — Сергей Александрович и Дмитрий Александрович, брат — Владимир Леонидович и отец — Леонид Павлович. Кроме того, в районном собрании и администрации, по словам местных жителей, обитает большое количество родни и с другими фамилиями.

Нынешнее дело о мошенничестве включает шесть эпизодов, в том числе приватизацию балахнинской автостанции и банкротство автотранспортного предприятия, приватизацию и уничтожение памятника архитектуры — Дворца культуры.