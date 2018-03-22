Петербургский депутат хочет внести Полтавченко вотум недоверия из-за снега 

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Васильев предложил внести вотум недоверия губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко. Об этом на своей страницей в Facebook рассказал лидер фракции «Яблоко» в городском парламенте Борис Вишневский.
По словам Вишневского, член фракции «Единая Россия» Андрей Васильев на заседании комиссии по городскому хозяйству выразил недовольство некачественной уборкой снега в городе и предложил внести Полтавченко вотум недоверия.
Напомним, в результате падения наледи в феврале скончалась пожилая женщина, несколько человек получили травмы.