Петербургский депутат хочет внести Полтавченко вотум недоверия из-за снега

По словам Вишневского, член фракции «Единая Россия» Андрей Васильев на заседании комиссии по городскому хозяйству выразил недовольство некачественной уборкой снега в городе и предложил внести Полтавченко вотум недоверия.

Напомним, в результате падения наледи в феврале скончалась пожилая женщина, несколько человек получили травмы.