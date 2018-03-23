Как сделать ремонт в квартире

Ремонт — дело трудоемкое и ответственное! Если вы взялись за это дело, то вам необходимо знать все нюансы, чтобы обезопасить себя от некачественно выполненных работ, излишних финансовых затрат и лишних нервов.

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Чтобы ваш ремонт не стал для вас яблоком раздора и настоящим адом, а результат удовлетворил все ожидания и запросы, нужно ответственно подготовиться к ремонту, учесть все факторы во время ремонта и грамотно оценить результат. Особо актуально это для сложных проектов вроде капитального ремонта или перепланировки квартиры.

Первая стадия любого ремонта — планирование. Независимо ни от чего не стоит ей пренебрегать. Четко понимая, что вы хотите получить в итоге, вы сможете правильно организовать процесс ремонтных работ. Тратить время и деньги нужно рационально. Поэтому еще на этапе планирования должно сложиться целостное и гармоничное представление о будущем интерьере. Разобравшись с этим, можно приступать к выбору технологии и наиболее выгодных вариантов отделочных материалов.

Когда вы планируете ремонт и будущий интерьер, можно обратиться к специалистам или при наличии знаний составить дизайн-проект самостоятельно. На него вы будете опираться в дальнейшем.

Если вы выбрали профессионального дизайнера, вы сможете заметно облегчить процесс планировки будущего жилища и выбора технологии строительных работ. Специалист посоветует, какие отделочные материалы потребуются для воплощения задуманного и поможет и не только сделать правильный выбор, но и сэкономить.

До начала ремонта на руках у вас должен находиться подробный дизайн-проект с указанием планировки, схемы расположения мебели, крупной бытовой техники, сантехоборудования. Подробный план позволит не только сэкономить время, но и уменьшить финансовые траты.

При выборе рабочей силы у вас есть также два варианта — либо все ремонтные работы выполнить самостоятельно, либо нанять специализированную ремонтную бригаду. В целях экономии можно нанять рабочих для выполнения определенных работ, а основную роль взять на себя.

Если готовы оплатить труд ремонтной бригады, обязательно поинтересуйтесь у бригадира о наличии лицензии на выполнение строительных работ, а также уточните специальность каждого из рабочих, чтобы четко понимать, кто и какие обязанности будет выполнять. Будет неплохо. Если вам предоставят гарантию на выполненные работы.

Приходить каждый день на объект нет смысла, если вы можете доверять бригадиру. Достаточно будет осведомляться о ходе работ в телефонном режиме.

При оценивание результата нужно исключительно в тщательно убранном помещении, чтобы строительный мусор не отвлекал от самого главного. Во время сдачи проекта обязательно должен присутствовать бригадир либо другое ответственное лицо. К моменту завершения работ вам должны предоставить документ окончательно взаиморасчета. В нем должны быть указаны все выполненные работы, количество затраченного материала и финансовая составляющая.

Кроме того в таком документе может быть указан расход материалов в случае устранения скрытых неисправностей. Самое главное — вы должны быть в курсе всех произведенных работ и расходов на ремонт. Если какие-то действия были с вами не согласованы, обязательно требуйте детального объяснения от подрядчика.

При приемке готового ремонта вам понадобится визуально оценить отделочные работы, проверить сантехническое оборудование, работу электросетей, розеток, выключателей и бытовых приборов.

Если возникли какие-либо замечания их необходимо письменно зафиксировать и подписать вам и подрядчику. Если же выявлены дефекты, которые устранить невозможно, обязательно необходимо оговорить размер компенсации за причиненный ущерб.