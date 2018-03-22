Новый поворот в деле Скрипаля: Под ударом «Северный поток-2»

Правительство Великобритании намерено убедить европейских партнеров последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов. Об этом со ссылкой на свои источники пишет агентство Bloomberg

Сообщается, что на ужине с участниками саммита Евросоюза, который состоится вечером в четверг, 22 марта, Мэй намерена заявить, что «проблема России будет существовать годами», что «Россия — это враг, представляющий угрозу для всех членов Евросоюза, а не стратегический партнер».

«Британские чиновники заявляют, что мир, в том числе ЕС, должен показать России, что первое использование отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Европе со времени окончания Второй мировой войны не останется безнаказанным», — сообщает агентство.

— Сложно сказать пока, удастся ли им это, но совершенно очевидно, для чего это делается, — поясняет политолог Леонид Крутаков

— Обычно такие провокации делаются для того, чтобы предотвратить какое-то важное событие, которое является помехой. Вспомним, когда США продавливали секторальные санкции против России, сначала были введены только персональные — против «друзей Путина», Европа долго сопротивлялась. Но тут неожиданно сбивается «Боинг», после чего появляются заголовки в духе «Путин убил наших детей», и Европа на этой волне демонстрирует «евроатлантическую солидарность», а иначе невозможно, когда такое общественное мнение.

Францию и В данном случае, речь идет о «Северном потоке-2». Все действия США, принятие санкционного закона, попытки давления на Германию Австрию закончились ничем. Деньги международными консорциумами-учредителями, половина суммы — уже переведены, а поскольку это делалось до принятия американского закона о противодействии, направленного против российского газопровода, санкции они применить не могут, закон обратной силы не имеет. А раз экономических и правовых ресурсов, чтобы остановить «СП-2» не хватает, используют политический ресурс.

Я уверен, что «дело Скрипаля» непосредственно связано с «СП-2». Заметьте, они даже не боятся выставлять себя идиотами, лишь бы «продавить» выгодное для США содействие со стороны Европы, чтобы остановить строительство газопровода и сохранить транзит через Украину

Комбинация такая. Насколько Европа готова будет присоединиться, зависит от того, что будет дальше. В ближайшее время европейцы будут сопротивляться, говорить: представьте доказательства, пусть ОЗХО проведет расследование и т.д. Не думаю, что Борис Джонсон или Тереза Мэй смогут «продавить» эту ситуацию.

Меркель и Макрон не дураки, и понимают последствия того, что будет, если они присоединятся к этому, и градус конфликта резко возрастет. Он говорят, что, да, мы солидарны, применение нервно-паралитического оружия в Европе — это безобразие, но кто с этим будет спорить? Но докажите, что: а) это действительно химоружие, б) что это сделала Россия. Думаю, такой скоординированной пиар-кампании, как вокруг «Боинга», когда находили какие-то «доказательства», выставляли результаты «прослушки», тут точно не получится. Пока кричат только англичане, ну, американцы их однозначно поддерживают, а Европа сохраняет взвешенную позицию.

«СП»: — Мэй обещает поделиться с партнерами доказательствами, но никаких доказательств пока никто не видел. Означает ли это, что их и не будет, а «дело Скрипаля» попытаются замять со временем?

— Я думаю, что если не удалось «продавить» Европу сразу, то и не получится, в этом случае проблему «замотают», расследование засекретят, как это было с «Боингом» и с делом Литвиненко. Судя по всему, машинка «буксует», Европа не гнется, не ломается и не присоединяется к этой кампании. Скорее всего, все это будут закрывать, расследование уже засекретили. А ведь это демократическая страна, которая говорит, что гарантии — это информационная открытость. Тогда зачем они закрыли расследование? Объяснения, что это в интересах «национальной безопасности», звучат наивно. Помните, как с Литвиненко было, как из больницы транслировали, как он лежит лысый, изможденный — эта картинка работала. А как показывали кадры с места катастрофы «Бинга»?

Медийная картинка всегда работает на поддержку тех или иных политических действий. Тут то ли слишком спешили, то ли не подготовились, то ли провалили задание, в общем, пока это выглядит, как очередная попытка повторить тот же фокус, что с «Боингом» и с Литвиненко, только не получается. А поскольку быстро не получается — будут волокитить.

С «Боингом» пытались перевести в режим международного трибунала, чтобы открыть постоянную политическую трибуну, где «полоскать» Россию, но ничего не получилось, потому все и затихло. Если бы доказательства были, они бы их предъявили.

— Лондону как таковому это (втягивание других стран в дипломатический конфликт с Москвой), может, и не нужно, — считает главный редактор сайта ФОРУМ.мск Анатолий Баранов

— Но они ввязались в скандал, который может закончиться отставкой кабинета, а премьеру этого не хочется. И она играет на повышение. Что же касается партнеров по ЕС, то они еще не забыли Brexit, а теперь Британия рвет и с Россией. Это превращает ее в сателлита США типа Польши и Украины. Думаю, в Берлине и Париже посмеиваются над этой ситуацией. Лондон на самом деле может многое, зачем ему окончательно ложиться под Вашингтон? Дешевле пожертвовать правительством, которое и так не слишком успешно.

«СП»: — Подействует ли британская русофобская пропаганда на европейцев?

— Британия пытается квалифицировать происшедшее как атаку запрещенными конвенцией боевыми отравляющими веществами против страны ЕС и НАТО . На Скрипалей им плевать. Но это уже война с применением оружия массового поражения. В этом уже есть элемент безумия. Даже Трамп такого банкета не заказывал.

Я надеюсь, что в ЕС и вообще на западе к войне с применением оружия массового поражения не готовы. А позиция кабинета Мэй именно к тому и ведет. Но я надеюсь, до нового «крестового похода» на Восток дело не дойдет. Хотя есть гипотеза, что шизофрения заразна…

— Но в одиночку отстаивать это обвинение Тереза Мэй опасается — вдруг «ответка» прилетит. Вот и старается подтянуть к этой позиции других лидеров стран Евросоюза, чтобы обвинение выглядело коллективным. Помните слова классика: «Я жалобу на вас подам! Коллективную!» (Л. Гайдай, «Иван Василевич меняет профессию»).

Хочется надеяться, что партнеры проявят благоразумие и не станут вмешиваться в эту историю на стороне Лондона просто потому, что выглядит она грязной. Но если Лондон предложит новый список санкций в отношении России — европейцы, скорее всего, этот список поддержат.

«СП»: — Британия говорит, что готова делиться с другими странами доказательствами, а с Россией нет. Существуют ли они?

— Это, похоже, обыкновенная болтовня. Блеф — он и есть блеф, даже если это блеф политический.