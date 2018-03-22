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Шестиногий теленок удивил жителей Китая
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Шестиногий теленок удивил жителей Китая 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Необычный теленок стал местной достопримечательностью в китайском городе Чуньцин. Парнокопытное животное появилось на свет с отклонениями — у него шесть ног. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Жители Китая специально приезжают в Чуньцин, чтобы посмотреть на мутанта. У теленка шесть ног, но, к сожалению, две из них просто висят на брюхе и мешают животному нормально ходить.
Необычного котенка с четырьмя ушами нашли жители австралийского города Джелонг. Причины этой аномалии остались неизвестными.
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