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Сокольнические краеведы продолжают открывать новые страницы истории района
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Сокольнические краеведы продолжают открывать новые страницы истории района 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Очередное заседание Клуба краеведов района Сокольники пройдет в грядущее воскресенье, 25 марта.
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова снова соберет краеведов на открытое заседание.
Как сообщили представители библиотеки, по традиции, заседание начнется с новостного блока. Председатель клуба расскажет о событиях и изменениях в столице и районе за минувший месяц. Далее члены клуба представят презентации и сообщения, которые были включены в план на предыдущем собрании.
На своих встречах, в сообщениях и докладах сокольнические краеведы открывают новые страницы в истории района и столицы в целом. Так, Муза Качеровская подготовила доклад на тему: «Люди искусств в Сокольниках»; Гамэр Баутдинов расскажет об «ИФЛИ» (Институт философии, литературы и истории); Сергей Клычков представит доклад «Дача Афанасьева».
Мероприятие начнется в 12 часов 25 марта по адресу: ул. Барболина, д. 6.
Вход на собрание свободный.
Фото: предоставлено библиотекой №76 имени М. Ю. Лермонтова.
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