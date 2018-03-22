Сокольнические краеведы продолжают открывать новые страницы истории района

Очередное заседание Клуба краеведов района Сокольники пройдет в грядущее воскресенье, 25 марта.

Библиотека им. М. Ю. Лермонтова снова соберет краеведов на открытое заседание.

Как сообщили представители библиотеки, по традиции, заседание начнется с новостного блока. Председатель клуба расскажет о событиях и изменениях в столице и районе за минувший месяц. Далее члены клуба представят презентации и сообщения, которые были включены в план на предыдущем собрании.

На своих встречах, в сообщениях и докладах сокольнические краеведы открывают новые страницы в истории района и столицы в целом. Так, Муза Качеровская подготовила доклад на тему: «Люди искусств в Сокольниках»; Гамэр Баутдинов расскажет об «ИФЛИ» (Институт философии, литературы и истории); Сергей Клычков представит доклад «Дача Афанасьева».

Мероприятие начнется в 12 часов 25 марта по адресу: ул. Барболина, д. 6.

Вход на собрание свободный.

Фото: предоставлено библиотекой №76 имени М. Ю. Лермонтова.