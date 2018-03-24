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CD Projekt Red до конца 2021 года кроме Cyberpunk 2077 выпустит ещё одну ролевую игру
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CD Projekt Red до конца 2021 года кроме Cyberpunk 2077 выпустит ещё одну ролевую игру 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Компания CD Projekt Red опубликовала очередной отчёт для инвесторов. Среди целей в нём значится (стр. 26), что помимо выхода ролевой игры Cyberpunk 2077 до конца 2021 года, запланирован релиз ещё одной сюжетноориентированной ААА-RPG. Ранее говорилось, что работа над продолжением серии The Witcher не ведётся. Скорее всего, основная работа над новой игрой начнётся после релиза Cyberpunk 2077. Это может быть как новая неанонсированная интеллектуальная собственность компании, так и расширение вселенной Ведьмака.
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