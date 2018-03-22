Угроза роботизации: какие страны пострадают первыми

Москва , 22 марта — «Вести. Экономика» Роботы все больше вытесняют людей-работников из производства, согласно данным нового исследования, опубликованного в этом месяце Национальным бюро экономических исследований США

Южной Кореей. Увеличение автоматизации связано со старением рабочей силы, отмечают авторы исследования Дарон Ацемоглу из Массачусетского технологического института и Паскаль Рестрепо из Бостонского университета. Они проанализировали данные об использовании роботов, а также демографические данные о рабочей силе в разных странах и обнаружили, что регионы, которые больше остальных подвержены роботизации, это регионы с самым быстро стареющим населением. «Страны и рынки труда США, испытывающие более значительные демографические изменения, инвестировали большой объем средств в новые технологии робототехники и другие технологии автоматизации производства», — пишут они. Чтобы наглядно доказать их точку зрения, США сравниваются с двумя странами с быстро стареющей рабочей силой, Германией

Страны, в которых активнее всего используются роботы на производстве, также занимают активную позицию в производстве и экспорте.

Это не означает, что люди не теряют работу. Работодатели учитывают тенденции и, понимая, что общая численность рабочей силы сокращается, внедряют роботов. Проблема в том, что эти роботы, как правило, выполняют одни и те же задачи — сварку, механическую обработку и упаковку — которые обычно выполняют рабочие в середине их карьеры, а не в конце. Исследование показывает, что работники, испытывающие на себе основную тяжесть автоматизации, которая ведет к потере рабочих мест и более низкой заработной плате — это работники в возрасте от 36 до 55 лет.

Эти выводы должны помочь политикам отследить ситуацию с наиболее пострадавшими работниками и помочь им выжить в эпоху надвигающейся роботизации.