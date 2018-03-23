Рахмон призвал объединить усилия в решении водной проблемы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон считает необходимым объединить усилия в решении проблемы дефицита питьевой воды, сообщает «МИР 24».

«Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» нацелено на осуществление задач в области водных ресурсов и создает широкую платформу для наращивания накопленного опыта и сотрудничества в этой области. Более того, новое десятилетие будет способствовать плавному переходу к осуществлению Целей устойчивого развития», — сказал Рахмон, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

«Мы надеемся, что десятилетие и его механизмы осуществления и мониторинга будут содействовать координации и повышению эффективности предпринимаемых мер и шагов на пути к достижению комплексного управления водными ресурсами», — отметил он.

Потом глава республики поставил подпись под Конвенцией ООН по правам инвалидов. Документ поддержали уже 175 государств мира.

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