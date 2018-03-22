Рахмон и Гутерриш обсудили проблему дефицита питьевой воды 

Проблемы дефицита питьевой воды в мире сегодня обсуждали в США президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.
ООН объявила ближайшее десятилетие стратегией по сохранению водных ресурсов. Эмомали Рахмон рассказал, что Таджикистан в рамках этой повестки уже в июне организует в столице — Душанбе — Международную конференцию по проблемам питьевой воды.
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Генеральный секретарь ООН также отметил важную роль Таджикистана в борьбе с терроризмом и обеспечении стабильности в регионе.
Антониу Гутерриш заявил, что поддерживает инициативы Таджикистана по сохранению воды, подчеркнув необходимость предотвращения изменения климата из-за возобновляемых источников энергии, которыми богат Таджикистан.
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