Молодежь заглянет в будущее. В Новом Уренгое запустят конвейер проектов

В Новом Уренгое 23 и 24 марта пройдет главное молодежное событие года — форум «Молодежь — взгляд в будущее». Планируют, что в нем примут участие более тысячи новоуренгойцев и гостей города — лидеры и представители молодежных и общественных организаций, учащиеся, работающая и активная молодежь.

Одним из ключевых моментов форума станет конвейер проектов. Как сообщает информационно-аналитическое управление городской администрации, его участники смогут представить свои идеи, обсудить их с экспертами и получить грант на реализацию проекта.

Главная диалоговая площадка пройдет под девизом «Молодежь — взгляд в будущее». На панельной дискуссии форумчане будут говорить о грядущих изменениях с позиций новых мировых трендов и теории поколений.

Запланирована работа образовательных и интерактивных площадок. Так, вопросы развития до 2030 года добровольческой деятельности, патриотического воспитания, социально-ориентированного бизнеса и формирования экологического мышления молодежи предложат обсудить в рамках направления «Новая социальная ответственность». Также состоится большая городская эколого-экономическая игра «Зеленая планета». Направление «Навыки и компетенции будущего» предполагает проведение тренингов личностного роста, по формированию «гибких навыков», мастер-классов по медиаграмотности. В рамках «Профессии будущего» организуют мастер-классы по робототехнике, 3D моделированию, графическому дизайну, также будет работать Game-зона.