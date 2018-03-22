На Ставрополье построят новые корпуса для краевых медучреждений

СТАВРОПОЛЬ , 22 марта. / ТАСС /. Власти Ставропольского края планируют построить новые корпуса в крупных медицинских учреждениях региона — взрослой и детской больниц региона, онкологического диспансера. Также в регионе намерены построить новый кардиологический диспансер, сообщил журналистам в четверг министр образования края Виктор Мажаров , добавив, что сейчас идет проектирование будущих зданий.

"На разработку проектно-сметной документации этих крупных объектов было выделено более 200 млн рублей. По новому корпусу детской краевой больницы документация уже готова и передана на федеральный уровень для рассмотрения возможности софинансирования из федерального бюджета", — сказал он.

Заканчивается и проектирование нового здания краевой взрослой больницы, в ближайшее время документы направят на государственную экспертизу. Планируется, что строительство может начаться в 2019 году. «Нам с каждым годом, в силу стесненных условий пребывания, все сложнее показывать увеличение объемов [приема пациентов]. Мы уровень держим, но его, по нашему мнению, исходя из количества населения, недостаточно, нам есть куда идти в этом направлении», — отметил главный врач учреждения Ростислав Можейко.

В регионе в 2018 году планируется строительство новых зданий медицинских учреждений в районах, а также капитальные ремонты уже существующих. «Некоторые муниципальные лечебные учреждения не ремонтировались по 30-40 лет. Мы не так давно все эти лечебные учреждения приняли от муниципалитетов, поэтому капитальные и текущие ремонты — одна из основных задач наряду с оснащением новым современным оборудованием», — сказал министр здравоохранения края.

Как сообщалось, в общей сложности на развитие здравоохранения в Ставропольском крае в 2018 году из краевого бюджета направят порядка 7 млрд рублей.