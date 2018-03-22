Ещё
На Ставрополье построят новые корпуса для краевых медучреждений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ставрополье построят новые корпуса для краевых медучреждений 

ТАСС 2 часа назад
СТАВРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют построить новые корпуса в крупных медицинских учреждениях региона — взрослой и детской больниц региона, онкологического диспансера. Также в регионе намерены построить новый кардиологический диспансер, сообщил журналистам в четверг министр образования края Виктор Мажаров, добавив, что сейчас идет проектирование будущих зданий.
"На разработку проектно-сметной документации этих крупных объектов было выделено более 200 млн рублей. По новому корпусу детской краевой больницы документация уже готова и передана на федеральный уровень для рассмотрения возможности софинансирования из федерального бюджета", — сказал он.
Заканчивается и проектирование нового здания краевой взрослой больницы, в ближайшее время документы направят на государственную экспертизу. Планируется, что строительство может начаться в 2019 году. «Нам с каждым годом, в силу стесненных условий пребывания, все сложнее показывать увеличение объемов [приема пациентов]. Мы уровень держим, но его, по нашему мнению, исходя из количества населения, недостаточно, нам есть куда идти в этом направлении», — отметил главный врач учреждения Ростислав Можейко.
В регионе в 2018 году планируется строительство новых зданий медицинских учреждений в районах, а также капитальные ремонты уже существующих. «Некоторые муниципальные лечебные учреждения не ремонтировались по 30-40 лет. Мы не так давно все эти лечебные учреждения приняли от муниципалитетов, поэтому капитальные и текущие ремонты — одна из основных задач наряду с оснащением новым современным оборудованием», — сказал министр здравоохранения края.
Как сообщалось, в общей сложности на развитие здравоохранения в Ставропольском крае в 2018 году из краевого бюджета направят порядка 7 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Главы МИД и Минобороны Чехии отвергли возможность чешского происхождения "Новичка" В Калининграде определили девять победителей конкурса старапов от "Сколково" Регионам предстоит повысить доступность культуры при поддержке центра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии230
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах237
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет225
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Рост пенсий, способ перехвата «Сармата» и другие события дня12
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение