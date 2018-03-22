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В МРСК Центра определили лидеров по снижению потерь электроэнергии
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В МРСК Центра определили лидеров по снижению потерь электроэнергии 

АиФ 1 час назад
В ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» определили структурные подразделения, показавшие наилучшие результаты в части снижения потерь электроэнергии в сетях по итогам 2017 года.
В МРСК Центра лидером по этому показателю стал филиал «Тамбовэнерго».
Кроме того, в каждом филиале компании были определены лучшие районы электрических сетей (РЭС): Губкинский РЭС (Белгородэнерго), Брянский РЭС (Брянскэнерго), Бобровский РЭС (Воронежэнерго), Октябрьский РЭС (Костромаэнерго), Фатежский РЭС (Курскэнерго), Лев-Толстовский РЭС (Липецкэнерго), Новодеревеньковский РЭС (Орелэнерго), Краснинский РЭС (Смоленскэнерго), Уваровский РЭС (Тамбовэнерго), Пеновский РЭС (Тверьэнерго), Яргорэлектросеть (Ярэнерго). Лучшие показатели по снижению потерь в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» показал филиал «Ивэнерго».
Победителями в филиалах стали: Кинешемский РЭС (Ивэнерго), ПО «Калужские городские электрические сети» (Калугаэнерго), Просницкий РЭС (Кировэнерго), Семеновский РЭС (Мариэнерго), Арзамасский городской РЭС (Нижновэнерго), Сараевский РЭС (Рязаньэнерго), Обидимский РЭС (Тулаэнерго), Балезинский РЭС (Удмуртэнерго).
Все победители были награждены за достигнутые высокие результаты деятельности по снижению потерь электроэнергии, а их опыт и знания станут примером для всех сотрудников компании. Работа по снижению потерь электроэнергии является ключевым направлением повышения производственной эффективности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.
Бизнес
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