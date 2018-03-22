Волонтеры из РГСУ окажут информационную поддержку зрителям на ЧМ-2018

До начала масштабных футбольных баталий осталось менее 100 дней. В Волонтерском центре РГСУ, расположенного в Сокольниках, подвели итоги отбора волонтеров.

По словам руководителя волонтерской программы чемпионата по футболу 2018 года Н. Лебедевой, в ближайшем будущем отобранных кандидатов ждет тщательная подготовка: курс обучения, в том числе повышение беглости иностранного языка, практика на тестовых матчах, а также тренинги непосредственно на объектах ЧМ-2018.

Всего в столице создано 5 волонтерских центров, которые занимаются подготовкой добровольцев к чемпионату по футболу. У всех волонтеров будут разные функции.

К примеру, спектр обязанностей волонтеров РГСУ — это услуги для зрителей. Речь идет о помощи инвалидам, помощи в навигации, по обходным кругам, а также об оказании лингвистических и услуг по информационной поддержке.

Нужно отметить, что среди волонтеров не только молодежь, но и пожилые люди. Кроме того, готовность помочь выразили и иностранные представители.

Добавим, что волонтерская деятельность в РГСУ не ограничивается подготовкой к грядущему ЧМ-2018. В середине марта представители Волонтерского центра вуза помогли в проведении форума « Россия — страна возможностей». Ребята встречали гостей, сопровождали участников форума в поездах по городу при посещении достопримечательностей, координировали в объектах размещения туристов, дежурили в течение всех дней форума, с 13 по 15 марта, в самом 75-м павильоне ВДНХ.

Фото: предоставлено РГСУ.