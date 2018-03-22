«Мои документы» в Сокольниках выдали 123 загранпаспорта

В МФЦ «Мои документы» района Сокольники выдали сто двадцать три заграничных паспорта.

С декабря 2016 года в Многофункциональном центре «Мои документ» начали предоставлять услуг по выдаче паспортов. Позже, в конце прошлого лета, в офисе МФЦ в Сокольников была организована выдача загранпаспортов сроком на пять лет. Ранее специалисты Центров только принимали пакет документов на оформление. На сегодняшний день районный МФЦ выдал 123 загранпаспорта.

Нужно отметить, что с момента создания «Мои документы» Сокольников существенно расширили спектр предоставляемых услуг. Так, с декабря 2017 года ведомство осуществляет постановку на воинский учет и снятие с него при оформлении и переоформлении военного билета, внесении в него изменений, переезде на новое место жительство. Кроме того, здесь можно оформить ИНН, а также подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.