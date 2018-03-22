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«Мои документы» в Сокольниках выдали 123 загранпаспорта
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«Мои документы» в Сокольниках выдали 123 загранпаспорта 

Управа района Сокольники 30 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
В МФЦ «Мои документы» района Сокольники выдали сто двадцать три заграничных паспорта.
С декабря 2016 года в Многофункциональном центре «Мои документ» начали предоставлять услуг по выдаче паспортов. Позже, в конце прошлого лета, в офисе МФЦ в Сокольников была организована выдача загранпаспортов сроком на пять лет. Ранее специалисты Центров только принимали пакет документов на оформление. На сегодняшний день районный МФЦ выдал 123 загранпаспорта.
Нужно отметить, что с момента создания «Мои документы» Сокольников существенно расширили спектр предоставляемых услуг. Так, с декабря 2017 года ведомство осуществляет постановку на воинский учет и снятие с него при оформлении и переоформлении военного билета, внесении в него изменений, переезде на новое место жительство. Кроме того, здесь можно оформить ИНН, а также подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Районный центр также принял участие в организации учета мнения жителей по проекту «Реновация жилого фонда в Москве». Сотрудники Центра приняли 483 заявления.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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