Искусственный интеллект начнет ловить браконьеров в заповеднике Хабаровского края

ФГБУ «Заповедное Приамурье» совместно с Всемирным фондом дикой природы России планирует на примере Большехехцирского заповедника внедрить систему полного контроля охраны природной территории и установить датчики, фотоловушки и видеокамеры. Об этом сообщило издание Vostokmedia.com.

Основная функция комплекса заключается в охране территории от человеческого влияния. Специалисты вкладывают все силы для того, чтобы защитить заповедник от незаконной охоты, вырубки леса и незаконных посещений. Для дополнительной помощи в охране был разработан план создания и внедрения новой системы.

По словам заместителя директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрия Гранкина, введение этой системы спровоцировал антропогенный пресс на близкий к Хабаровску Большехехцирский заповедник. Так, в 2017 году там было зафиксировано 185 нарушений, среди них 12 случаев, когда люди пытались охотиться на территории комплекса. Уточняется, что это лишь те случаи, которые удалось выявить. Для России подобный показатель является очень существенным, поэтому он заставил специалистов «Заповедного Приамурья» задуматься о том, что нужно усиливать техническое оснащение служб охраны заповедных территорий.

В систему войдут спутниковые сигнализации «ТАЙГА», фотоловушки, видеокамеры, установленные на вышках сотовой связи, системы оперативного космического мониторинга, мобильные и веб-приложения

для взаимодействия с гражданами, которые хотят оказать помощь в сохранении заповедника.

Координатор инновационных проектов Амурского филиала WWF России Андрей Пуреховский объяснил, что в систему контроля будет входить искусственный интеллект, который сможет самостоятельно анализировать всю поступающую информацию и выдавать сигнал о нарушении. Все что останется сделать сотрудникам охраны заповедника, это оперативно приехать на место нарушения и задержать браконьера.

По информации

пресс-службы

«Заповедного Приамурья», специалисты планируют установить датчики, которые реагируют на металл, а также сейсмодатчики на пешеходных тропах. Современная система сможет отличить нарушителей от диких животных. Контроль будет осуществляться и с воздуха благодаря спутниковым снимкам и беспилотным летательным аппаратам.

Помимо этого система сможет фиксировать лесные пожары на расстоянии в десятки километров.

Директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов уверен, что новый подход позволит в ближайшие пару лет полностью исключить нарушения на заповедной территории. Внедрение комплексной системы охраны Большехехцирского заповедника пока в планах, однако в скором времени начнется их реализация с помощью Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.

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