Вечеринка Jameson IrishHood уже в эту субботу! Не пропусти!

Ежегодная традиционная закрытая вечеринка Jameson IrishHood в честь Дня святого Патрика пройдет уже в эту субботу в Москве . Хедлайнером вечера станет рэпер из Австралии Manu Crook$, а также для всех выступят Lineup: DJ Pirumov, Simple Symmetry и James Oclahoma. Тебя будут ждать поп-ап пространства любимых заведений, в том числе Noor bar, Bruce Lee, «Лебединое озеро» и «Стрелка», народные уличные ирландские развлечения, вкусная еда, хорошая музыка и ирландские напитки. А пространство оформит студия Maslenikov Ilya Bottegá в стиле улиц Дублина Список гостей ограничен и формируется из числа зарегистрированных пользователей сайта, поэтому скорее регистрируйся и оставляй заявку здесь. Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vecherinka-jameson-irishhood-uzhe-v-etu-subbotu-ne-propusti/