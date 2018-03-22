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Вечеринка Jameson IrishHood уже в эту субботу! Не пропусти!
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Вечеринка Jameson IrishHood уже в эту субботу! Не пропусти! 

Peopletalk 36 минут назад
Фото: Peopletalk
Ежегодная традиционная закрытая вечеринка Jameson IrishHood в честь Дня святого Патрика пройдет уже в эту субботу в Москве. Хедлайнером вечера станет рэпер из Австралии Manu Crook$, а также для всех выступят Lineup: DJ Pirumov, Simple Symmetry и James Oclahoma. Тебя будут ждать поп-ап пространства любимых заведений, в том числе Noor bar, Bruce Lee, «Лебединое озеро» и «Стрелка», народные уличные ирландские развлечения, вкусная еда, хорошая музыка и ирландские напитки. А пространство оформит студия Maslenikov Ilya Bottegá в стиле улиц Дублина.
Список гостей ограничен и формируется из числа зарегистрированных пользователей сайта, поэтому скорее регистрируйся и оставляй заявку здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vecherinka-jameson-irishhood-uzhe-v-etu-subbotu-ne-propusti/
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