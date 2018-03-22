В Анапе построили 1,4 тысячи квартир для сотрудников технополиса «Эра»

Проект инновационного технополиса «Эра», который возводят в Анапе, представили 23 февраля главе государства Владимиру Путину . В 2018 году планируется создать инфраструктуру и организовать работу научно-исследовательского кластера Минобороны России . Планируется размещение государственными корпорациями на территории технополиса своих представительств, малых инновационных предприятий, а также курирование представителями указанных организаций научной работы научных рот в предметных областях. Как ранее говорил Шойгу, также в технополисе смогут работать молодые ученые и выпускники технических вузов.

По поручению Шойгу делегация военного ведомства в составе первого замминистра, а также трех заместителей Шойгу — Николая Панкова, генерала армии Павла Попова и Тимура Иванова — проинспектировала строящийся технополис и жилой фонд, предназначенный для сотрудников «Эры».

"Для молодых специалистов, которые приедут работать в технополисе, уже полностью готовы 1392 квартиры. В новостройках завершён монтаж всех инженерных коммуникаций — в домах есть вода, свет, работают лифты. Во дворах оборудованы места отдыха и детские площадки", — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что рядом с домами есть магазины, школы, детские сады, общественный транспорт, квартиры уже полностью отделаны. Пятнадцать 16-этажных домов расположены недалеко от моря.

По итогам осмотра первый заместитель министра поручил в течение лета полностью завершить работы ещё в одном доме — на 308 квартир.