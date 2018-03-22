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На встрече с главой управы рассказали о датах проведения субботников
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На встрече с главой управы рассказали о датах проведения субботников 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Глава управы района Александр Воробьев провел встречу с жителями района Братеево в среду, 21 марта.
На собрании рассказали о подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период. В частности, на встрече сообщили о плане проведения первоочередных мероприятий по весенней уборке и благоустройству дорожного хозяйства, придомовых территорий, строительных объектов и учреждений социальной сферы.
По словам первого заместителя главы управы района Братеево Ольги Шмелевой, планируется провести два субботника — 14 и 21 апреля. В эти дни, а также на протяжении всего месячника благоустроительных мероприятий проведут комплекс работ, включающих мытье и ремонт ограждений, малых архитектурных форм, контейнерных площадок, локальные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, уборку цветников и сухостоев, а также санитарную обработку деревьев.
Также на встрече с главой управы обсудили итоги организации зимнего досуга на территории района. Жители района традиционно задали интересующие их вопросы.
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