Работы по благоустройству территории на Центральном рынке начнутся в апреле

Благоустройством территории Центрального рынка займутся в апреле 2018 года. Об этом стало известно на выездном совещании, который провёл заместитель председателя правительства области Гарри Гольдман в четверг, 22 марта.

На площади 10 тысяч квадратных метров были 800 торговых палаток. Все они ликвидированы. Сейчас экскаватор убирает остатки от торговых точек. До ЧМ-2018 это место будет благоустроено. В зоне отдыха поставят скамейки, фонари. Будет территория и для детей. Возможно, появятся карусели.

Гарри Гольдман, заместитель председателя правительства области:

— Когда первый сегмент стали демонтировать, пришло понимание, что здесь очень сильно повреждена поверхность. Мы должны понимать, что мы теперь делаем. С учётом того, что мы не делаем раскопки, с учётом того, что мы не делаем строительные реконструкционные работы, а делаем благоустройство. Что как мы это сможем делать, чтобы это можно убрать, и чтобы к чемпионату мира по футбол площадка была открыта и уже благоустроена.