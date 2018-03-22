Жители Якиманки присоединятся к общегородскому субботнику

К общегородским субботникам присоединятся жители района Якиманка. Об этом 22 марта сообщила начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта управы Янина Нагорняк.

Акция пройдет 14 и 21 апреля.

— На первом субботнике запланировано убрать территории Сквера Аргентинской Республики и улицы Большая Якиманка, дом 35. На следующем мероприятии, 21 апреля, жителей пригласят на Болотную площадь, в Репинский сквер и на улицу Мытную, 40/44, — перечислила Янина Нагорняк.

Специально для уборки сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» закупили новый инвентарь: лопаты, грабли, тяпки и другие инструменты.

По словам Янины Нагорняк, к мероприятию подключатся представители управы, управляющей компании и местных организаций.

Во время субботников будет действовать полевая кухня.