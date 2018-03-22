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Жители Якиманки присоединятся к общегородскому субботнику
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Жители Якиманки присоединятся к общегородскому субботнику 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 40 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
К общегородским субботникам присоединятся жители района Якиманка. Об этом 22 марта сообщила начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта управы Янина Нагорняк.
Акция пройдет 14 и 21 апреля.
— На первом субботнике запланировано убрать территории Сквера Аргентинской Республики и улицы Большая Якиманка, дом 35. На следующем мероприятии, 21 апреля, жителей пригласят на Болотную площадь, в Репинский сквер и на улицу Мытную, 40/44, — перечислила Янина Нагорняк.
Специально для уборки сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» закупили новый инвентарь: лопаты, грабли, тяпки и другие инструменты.
По словам Янины Нагорняк, к мероприятию подключатся представители управы, управляющей компании и местных организаций.
Во время субботников будет действовать полевая кухня.
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