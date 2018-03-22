Под Владимиром подростки жестоко избили 13-летнего инвалида (ВИДЕО)

Следователи Владимирской области выясняют обстоятельства избиения школьника, снятого на видео. Запись издевательств была выложена 22 марта в соцсетях.

"Следствие СК России намерено детально разобраться в произошедшем, принять объективное процессуальное решение и провести комплекс профилактических мероприятий", — сообщает

официальный сайт

областного управления СК РФ.

По предварительным данным, вечером 20 марта 2018 года в Покрове 13-летний мальчик, обучающийся в школе по индивидуальной программе, был избит несовершеннолетними. О случившемся вечером того же дня в полицию сообщила бабушка пострадавшего семиклассника.

Сотрудники ОМВД по Петушинскому району в тот же день организовали доследственную проверку и установили личности всех участников инцидента, отметили в управлении СК РФ.

В настоящий момент пострадавший школьник находится в стационаре областной клинической больницы. «Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, профильными специалистами ОДКБ контролируется его состояние», — говорится в пресс-релизе.

Мальчика били девятиклассники, передает

"Пятый канал" . На кадрах двухминутного ролика они наносили ему удары ногами. При этом школьник лежал на снегу, не сопротивлялся и молил о пощаде, обещая впредь держать язык за зубами.

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"Я правда такого не говорил, могу хоть чем поклясться! Я сейчас сдохну! Я на таблетках!" — кричал пострадавший. Но нападавшие не унимались.

"Я б тебя вообще убил, *** (блин)!" — произнес один из участников экзекуции.

"Скотина подворотная, все испортил…", — говорит подросток под конец расправы.

Судя по закадровым голосам, за избиением наблюдала девушка. Возможно, она и была оператором, ведшим съемку.

В сеть попало и фото изувеченного подростка: его лицо распухло, видны несколько темно-фиолетовых синяков и кровоподтеки.

"Учитывая обстоятельства, при которых пострадал малолетний ребенок, а также объективный широкий общественный резонанс события, руководством следственного управления перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов проверки из производства органов полиции следователю Следственного комитета", — заключили в управлении СК РФ.

Местные жители рассказывают, что мальчика избивали фанаты футбольног клуба «Спартак» . Они нападают на тех, кто заведомо слабее их, передает

Впрочем, судя по репликам из видео, агрессивные подростки и их жертва были знакомы, и между ними был конфликт, возникший на почве каких-то высказываний.

Тетя пострадавшего рассказала, что мальчик является инвалидом, вследствии чего и находится на индивидуальном обучении. А били его товарищи по школе. «Нос (поврежден), сильнейшее сотрясение, сломана рука, побои на всем теле. Пинали по спине ногами, у него все в синяках, все в крови», — добавила женщина.

По ее словам, все происходило возле кафе, из которого злоумышленники вышли перед избиением. Нападавших было трое или четверо.