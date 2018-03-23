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Полицейские призвали астраханских школьников вести здоровый образ жизни
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Полицейские призвали астраханских школьников вести здоровый образ жизни 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области провели лекторий для учащихся старших классов средней школы № 24. В мероприятии, состоявшемся в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и направленном на профилактику асоциальных форм поведения среди подростков, приняли участие представители городской антинаркотической комиссии, а также областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
В ходе встречи школьникам рассказали о факторах, влияющих на развитие наркотической зависимости, масштабах распространенности явления, опасности употребления наркотических средств и психоактивных веществ, профилактике инфекционных заболеваний, передающихся половым путем. До них также довели сведения, касающиеся вопросов нравственного и полового воспитания.
Подростков предупредили об уголовной и административной ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков. В завершение встречи участникам показали видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни, и раздали тематические листовки.
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